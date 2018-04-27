國台辦主任嗆軍演是為「領土完整」 民調八成不領情

2018-04-27 11:29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍今年4月18日在福建省泉州灣外進行實彈射擊操演，並透過中國官方媒體大肆渲染，中國國台辦主任劉結一還稱，福建軍演是為「捍衛祖國主權和領土完整」。對此，兩岸政策協會今日公佈民調結果，有八成民眾認為，這種發言對於兩岸關係沒有幫助，僅有10.7％認為對兩岸關係有幫助。

此外，總統蔡英文今年4月13日在台灣東部海域進行「戰備測考」，並登艦視導。有54.1％認為戰備測考適當，對蔡英文登艦作法支持度約56％，有64.1％民眾不同意此舉為對中國的挑釁。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，中國軍事演訓在過去5年都有增加，這問題並非僅針對台灣，而是鄰近中國的亞洲各國都要面對，而中國進行「非戰爭軍事行動」，亦稱為「控制戰爭行為」，在降低戰爭風險前提下，運用軍事實力伸張主張，但也會升高擦槍走火的可能性，對於台海和平與區域安全並無幫助。

董立文也說，中國國家主席習近平組成包括中國國台辦主任劉結一在內的「知美團隊」，中國相關軍演也串連東海、南海、台海等區域，綜合各方角度評估周邊與國際局勢。而中國軍機、軍艦演訓頻繁，反觀我國國軍僅一次戰備抽測略為過少，在兵臨城下情況下，國軍應增加演訓頻次，展現自我防衛決心、意志、能力。

中正大學戰略所助理教授林穎佑表示，國防事務不分藍綠，如存在偏見，對台灣相當危險，因此，我方需面對、了解解放軍對我國的潛在威脅。而中國自行公布演訓戰片，無論真假、是否剪接而成，都顯現中國掌握此議題的話語權，如果我方不澄清、公佈中國軍方實際狀況，話語權自然會落入中國手裡。

林穎佑也說，如現今國軍還強調「保密防諜」，不對中國做討論，恐會喪失輿論制高點，因此，國軍昨主動提供中國軍機演訓照片，十分值得肯定，而最了解解放軍者，及為台灣，呼籲我方應進行更多對解放軍的研究和觀察。

兩岸政策協會委託決策民調中心，在今年4月23日至24日之間，透過電話後二碼，隨機訪問1070名我國成年人，在95％信心水準之下，抽樣正負差約3％。