司法院擬推參審制 蘇煥智批大錯特錯

2018-04-27 10:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕有意爭取台北市長的前台南縣長蘇煥智今天和陪審推動聯盟召開「市長給問、支持陪審」記者會，宣傳5月5日「支持陪審大遊行」。另外，針對司法院傾向採用「參審制」而非「陪審制」，蘇煥智舉南韓案例反駁，司法院不能以台灣是大陸法系為由，捨棄陪審制度。蘇煥智也認為，檢察長、法院院長民選，才能制衡萬年法官濫權而沒有制衡機制。

陪審推動聯盟今天召開記者會指出，司法院不應該以變動較少為由，推動「國民法官」（參審制），台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍表示，監察委員田秋堇向他透露，之前考察宜蘭地方法院的模擬法庭時，只有做參審制，卻不做陪審團模擬，司法院涉違背預算說明，藐視國會，因此會去申請自動調查。

曾任獨台會事件辯護律師的蘇煥智說，司法院預設立場，認為台灣傳承德國、日本的大陸法系，而德國日本都是參審制，所以台灣要遵循這樣的方法，他認為這種想法大錯特錯，因為德、日為內閣制度，而台灣是總統制。同樣是大陸法系、總統制的南韓，就已經把陪審團制度引入韓國司法系統。

蘇煥智也指出，台灣在商法上也都採用英美法系的制度，現在世界法系都大融合，他個人支持陪審團制度，希望總統蔡英文要推動讓人民有感的司法改革。此外，他也認為，檢察長、法院院長若能民選，則可透過民選機制，去制衡萬年法官濫權問題。