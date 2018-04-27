藍控採購風電「冤大頭」 綠反駁國民黨執政時就這價格

2018-04-27 10:57

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院國民黨團日前指控政府以他國2.3倍價格的6元採購離岸風電，簡直把台灣當冤大頭。民進黨立委陳素月、洪宗熠、黃秀芳今偕同經濟部能源局、台電及彰化縣政府代表召開記者會澄清，陳強調，離岸風電近幾年價格並未大幅變動，並呼籲國民黨立委不要唱衰台灣。

國民黨團書記長李彥秀、首席副書記長曾銘宗及國民黨籍立委王惠美等人日前召開記者會指出，歐洲與東南亞各國家採購離岸風電的價格，每度只要2.6元，但台灣竟以2.3倍的6元採購，政府簡直把台灣當冤大頭。

陳素月、洪宗熠、黃秀芳今偕同經濟部能源局、台電公司及彰化縣政府代表召開「政府高價採購離岸風電？國民黨正在阻礙新產業發展」記者會，針對國民黨團指控提出澄清及反駁，陳素月更呼籲國民黨委員不要唱衰台灣。

陳素月說，據台電資料顯示，離岸風電躉購價格每年雖會有些微變動，但都不會暴漲或暴跌，一方面是要保障業者不會因價格大幅變動而影響再生能源產業發展，另方面也讓政府編列預算時，有較穩定的規劃方案可因應。

洪宗熠指出，台電的資料清楚顯示，國民黨執政時期離岸風電躉售價格就已是雷同的價格，對國民黨而言，過去用此價格很合理，今天就變成高價收購，如此豈不是昨是今非？

黃秀芳表示，自從「再生能源發展條例」通過後，每年都會公布新的再生能源躉售價格，價格很清楚，近年也無大幅變動，盼外界能合理看待。