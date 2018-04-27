三中案本週二度開庭 北檢下午傳訊馬英九等3人

2018-04-27 09:26

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨三中黨產案，週三開庭時，首度播放中央投資公司前總經理汪海清在簽約前，所錄下與中影買家代表蔡正元、莊婉均、羅玉珍、與中廣買家趙少康，以及原中央黨部大樓買家長榮代表等人交涉的錄音，欲釐清汪是否受馬指示與買家商議，但馬卻全程保持緘默；今天下午1時30分北檢將另就中視交易等疑點，再傳喚馬、汪及中投前董事長張哲琛等3人到庭，馬今庭訊時是否會再次保持緘默，攸關檢方後續偵辦進度。

馬英九週三出庭後批評北檢，指北檢散布不實偵查資訊，企圖引導輿論毀滅他的人格、名譽，已違反刑事訴訟法「客觀義務」及「偵查不公開」等原則，他聲請本案移轉管轄，北檢竟由承辦檢察官回覆「礙難准許」，根本是「球員兼裁判」。他告發檢方洩密，北檢也將責任推給媒體，已難期會公平偵辦。

馬指出，在本案偵查程序的合法性疑慮還沒釐清前、北檢偵辦本案難期公正客觀的疑慮還沒有消除之際，面對檢察官訊問，他決定行使緘默權。

北檢則回應馬英九表示，承辦檢察官為了釐清案情，事前共預擬63個問題及準備26項證據，且為了避免馬過於辛勞，還與馬辦協調「分兩次」訊問，未料馬身為國家前元首、國民黨前主席及法律專業人士，地位崇隆，卻在庭訊時全程緘默，令人驚愕。

北檢並批評，馬英九不行使法律上正當訴訟防禦權，庭後還反過來以「從不畏戰」曲解檢察官發動毀滅人格戰爭，顯對國民做出不良示範。此外，北檢針對本案已10度發新聞稿澄清絕無洩漏案情，最高檢與高檢署也認為本案應由北檢偵辦，馬明知此事卻仍混淆事實、誤導民眾，也令人遺憾。