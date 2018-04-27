不甩黨產條例 黨產會開罰「殭屍政黨」民主行動黨100萬元

2018-04-27 09:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會公布六大「殭屍政黨」調查報告，並對於逾期未申報財產的民主行動黨開罰100萬元，祭出成立以來首張行政罰鍰處分，徹底打臉國民黨所指控的「黨產會只針對國民黨調查」，及黨產條例違法「憲法」平等權等指控。

調查報告提及，中國新社會黨、中國中青黨、中國民主青年黨、中國中和黨、青年中國黨、民主行動黨六大政黨皆逾期未申報財產，除了民主行動黨3名負責人仍活著外，其他5個「殭屍政黨」代表人皆已死亡，負責人未另行改選。

黨產會調查發現，6個政黨均未向內政部提供財務報表，也沒有扣繳單位統一編號，1947年成立的中國新社會黨，其負責人陳健夫查無戶籍資料，僅發現陳男曾在1991年發文內政部聲稱「本黨宣告解散」，但實際仍為殭屍政黨，黨產僅500元。

此外，中國中青黨負責人任許鎮烽、顏南昌已歿，查無任何財產；1952年成立的中國民主青年黨，其負責人洪炳爐死亡；中國青年黨黨揆陳翰珍、熊愷均過世，黨產只剩4481元；中國中和黨則曾在1994年致函內政部抱怨未獲邀國慶，但負責人鄭祥麟也已歿。

針對民主行動黨王明龍、廖哲茂、陳文雄3名負責人，黨產會多次發文請其依黨產條例申報政黨財產，陳文雄「已讀不回」，王明龍回函稱，他脫黨近30年，連黨部在哪、如何運作都不知道，該黨事務本人無法負責。

廖哲茂則回函說，開放黨禁後他才入黨，因與各代表意見不合退黨，該黨運作與本人無關。

黨產會強調，經查內政部政黨登記，3人仍為民主行動黨負責人，卻未在去年11月24日前，向黨產會申報財產，違反黨產條例申報財產義務，因給予充分陳述機會，仍未申報，依法開罰100萬元。