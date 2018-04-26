頭殼壞掉？反年改團體竟攻擊記者 學者問到「這兩個理由」

反軍改團體25日至立法院外抗議，推擠發生時，有民眾試圖干擾攝影記者拍攝。（記者黃耀徵攝）

2018-04-26 23:07

〔記者郭安家／台北報導〕反年金改革團體於立法院陳抗失控，毆打警察、攻擊記者，台北市警察局統計，有14名記者受傷報案，10名記者採訪器材等遭破壞，甚至20萬元腳架、10萬元相機被拉扯遺失，形同當街搶奪，涉聚眾強暴、強制、傷害、強盜、搶奪、毀損等罪嫌。

文化大學新聞系副教授莊伯仲說，今天到立法院與陳抗者談話，得知攻擊記者有兩個理由，其一、要破壞拒馬，不想被記者蒐證。其二、懷疑情治人員假扮記者。但群眾運動第一信條是不能攻擊記者，這些陳抗者不知是否頭殼壞掉，攻擊記者反失去立場，還恐讓台灣新聞自由排行榜下滑，「感覺軍人部隊待太久，不知道外面情形」，他提醒，群眾運動是很大學問，要好好修！

市警局經偵訊後，將9名反年改陳抗者，依妨害公務及傷害罪嫌送辦，另有48人依違反社會秩序維護法函送。

不過，律師張晉鑒說，從新聞畫面研判，反年改人士已涉強制、聚眾強暴罪，即以強暴、脅迫使人行無義務之事，或妨害人行使權利者，可處3年以下有期徒刑。如陳抗者當面搶奪相機，給他人或占為己有，則涉強盜罪，如趁人不備拿走相機則涉搶奪罪；就算搶走相機丟到垃圾桶、地上，雖未破壞，但藏之隱密也涉毀損罪。他說，警方都有密錄器，一定查得到。