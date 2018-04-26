軍方被打臉？ 無線電玩家：共軍嗆「牛逼」100％沒變造

2018-04-26 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機在今（26）日上午再度闖入我國防空識別區，不料事後傳出一段對話錄音，我空軍戰機在空中透過無線電要求對方離開時，竟被共軍反譏：「你真牛逼，還中華民國呢！」、「說你香港國語練好吧...」。國防部發言人陳中吉回應這段錄音應該經過變造，提供監聽內容的無線電玩家卻反駁，強調百分之百沒變造。到目前為止，中國軍方仍未證實是否真有這段對話。

據《蘋果》報導，今天上午10點49分，中國軍機闖入我國防空識別區，我軍透過無線電廣播：「中華民國空軍廣播，中華民國空軍廣播，位於東經1173091，北緯223404，航向140，高度...」，當我空軍要求對方離開時，話都還沒講完，竟反遭言語挑釁。

國防部回應指出，經比對錄音結果，確認這段錄音內容經過剪輯，陳中吉指出：「戰管與對應通話內容，不是中華民國戰管對應的相關內容。」

但錄音檔提供者反駁，強調所取得的錄音檔是「全程側錄空軍戰管的廣播」，百分之百沒有剪輯、變造。

另外，這名業餘無線電玩家說，該頻道所有「火腿族」（指正式通過考試而領有執照的業餘無線電人員）或「香腸族」（也是使用無線電進行通訊的人，差別在於沒有執照）都有能力監聽，且戰管一直重複制式的標準廣播內容，2小時內約喊話24次，內容都一模一樣，錄音檔也是如此呈現，怎麼會有「不是戰管對應的相關內容」的問題？