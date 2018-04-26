陳其邁飛往歐洲考察 第一站漢諾威工業展

陳其邁參觀德國漢諾威工業博覽會。（陳其邁服務處提供）

2018-04-26 20:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕代表民進黨參選高雄市長的陳其邁，呼應他初選時提出的「智慧城市、經濟首都」高雄願景，率團前往歐洲考察，今天參訪首站來到工業4.0的起源地－德國的漢諾威工業博覽會，他認為高雄是工業城市，面對第四波產業革命，工業4.0是高雄產業轉型的必經之路。

陳其邁率團前往歐洲，進行為期1週的考察行程，此行將前往德國法蘭克福、漢諾威，荷蘭的奈梅根、鹿特丹、杜賽道夫，最後一站到英國倫敦，途經3個國家、6座城市。

陳其邁說，他將深度考察並觀摩歐洲最新的產業趨勢、智慧城市典範，及水岸改造的案例，期盼能作為高雄城市發展的經驗參考。

今天參訪首站，陳其邁來到德國的漢諾威工業博覽會，該博覽會至今有70年歷史，是世界上最大、最悠久的工業博覽會之一，吸引超過70個國家、14萬人士參訪。

陳其邁參觀後指出，今年漢諾威工業展以「整合工業－連接及合作」為主題，分為自動化與傳動控制、工業零組件、能源、研究與科技以及數位工廠等五大項目，今年展覽聚焦人、機器以及資訊如何合作，這些正是工業4.0的核心概念。

陳其邁強調，高雄是工業城市，面對第四波產業革命，工業4.0是高雄產業轉型的必經之路。