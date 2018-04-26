投侯友宜是給朱立倫第三次連任？ 新北市府嗆洪耀福：鬼話

2018-04-26 18:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨秘書長洪耀福今天（26日）陪同民進黨新北市長參選人蘇貞昌拜會新北市議會民進黨團，洪耀福提到，票投給侯友宜，就是給新北市長朱立倫第三次連任，對此，新北市政府發言人張其強反擊說，誰才是在選「第三任」？難道新北市不等於台北縣？更批「選舉一到，鬼話就來」。

張其強質疑，誰才是在選「第三任」？洪耀福是在說誰？是在暗示什麼？難道又要說，新北市不等於台北縣，所以第三任不等於第三次？

張其強說，市政建設是累積的，不能「半夜不開燈，睜眼說瞎話」，新北市從民國100年至今，推出全國首創的公共托育中心，已累積54所，數量全國第一，新建或拓寬的重要道路63條、橋樑29座，公車路線累計增加346線，三環三線全面施工，年底淡海輕軌完工通車，建置468處YouBike租借站，站數全國第一。

此外，新北市污水接管率從42.28％提升至81.8％，增加約50萬戶，全面更換全市老舊水銀路燈、興建11座國民運動中心及1座運動公園，從無到有，並投入257億元，改善校園基礎設施，推動技職教育，在地就學率由5成提升至7成等。

張其強強調，新北市政府的政績都是擺在眼前的事實，他只能説，「選舉一到，鬼話就來」，對於洪耀福的發言，並不感到意外。