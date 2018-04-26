國道警察被車撞死 內政部修正「因公殉職」定義

2018-04-26 17:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2名國道警員本週一在高速公路執勤被大貨車撞死，有鑑於警察工作深具危險性，內政部部務會報今日通過「警察人員人事條例施行細則」第17條修正草案，修正「因公殉職」定義，未來遭受暴力或意外危害而死亡的警察人員明彰功勳，並給予遺族妥適照顧，使警察無後顧之憂。

內政部表示，近年來不斷有執勤員警，因處理高危險事故，遭受暴力或意外危害而亡故，遺族在申請「因公殉職」撫卹案件時，卻受限於現行條文，只能核定為「執行職務發生意外或危險以致死亡」，不符「因公殉職」引發外界爭論。

內政部統計，近5年員警因公傷殘人數每年平均高達904人，由於警察工作性質與一般公務人員不同，經常在高度危險環境執勤，警消傷亡風險顯較一般公務員高，為契合警消勤務高風險特性，所以修正「因公殉職」定義。

根據「警察人員人事條例施行細則」現行規定，「因公殉職」的定義為「執行前條各款所定勤務之一，遭遇危難事故，奮不顧身，以致死亡」。

內政部指出，今日修正為「執行前條各款所定勤務之一，處理對其生命有高度危險之事故，遭受暴力或意外危害，以致死亡。」

內政部提及，修正草案將依法制作業程序，函請銓敘部同意會銜發布，並送行政院備查。