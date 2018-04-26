身分證票選網站遭駭暫關閉 內政部：「人氣獎」不代表就是新版身分證

2018-04-26 16:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部「身分證再設計活動」今日慘遭駭客攻擊，被植入不當連結網址，網頁甚至出現不明簡體字「分裂勢力，請停止」字眼；對此，內政部表示，目前已暫時關閉網站，將在資安檢查及維護後，再行開放票選。

內政部指出，票選網站自上線來，民眾投件及票選討論熱烈，也引發駭客關注並遭受多次攻擊，委外廠商已進行修復；目前報載第一名作品無法投票事宜，內政部已進行維護移除，並再強化網站及程式資安防護，將儘速再上架供票選。

內政部表示，「身分證再設計」票選，主要著重在身分證的版面及欄位呈現的文化美學及創意設計。既然是中華民國國民身分證，就應該有它該有的格局及國家表徵，新版身分證的內容樣式，絕不是本次創意設計活動所能決定。

內政部提及，本次創意設計活動評審方式分初審及決審，網站票選結果為第1名的作品係屬「人氣獎」，另由本案評審團聶永真設計師等7位評審，初選出其他7件作品連同1件「人氣獎」進入決審，再由評審團及內政部、文化部代表共9人決審出「創意獎」及「設計獎」各1位，只有「設計獎」作品會被當成未來新式身分證版面美學設計參考。

內政部表示，「身分證明文件再設計」票選官網遭受攻擊，被植入不當連結網址，目前已暫時關閉網站，強化資安檢查及維護後再行開放，同時呼籲民眾理性參與討論與票選，切勿因立場不同作出任何不利於他人行為，也不要散播他人個資，避免犯法。

內政部說，會盡快修復網站並上線，上線時間將另行公告。