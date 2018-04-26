新北議會民進黨團贈「包」「粽」 蘇貞昌誓言翻轉新北

2018-04-26 16:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨中執會昨天通過徵召蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌今日隨即拜訪新北市議會民進黨團，誓言將帶領全黨「翻轉新北」。黨團議員送上象徵「包中」的包子與粽子，高喊「凍蒜」，希望年底交出一張最漂亮的成績單。

蘇貞昌指出，選戰開打，新北市是重中之重，不只是人口400萬，是因為人口來自全台，新北市就是台灣的縮影，動見觀瞻、影響全台，新北不只是最大，應該最好，但這些年一直被比下去，黨中央之所以徵召他出來參選，是要讓新北市民多一個選擇。

蘇貞昌說，他之所以承擔重任，是因為他和新北有最深的感情、分不開的連結， 他感謝市民過去給他機會做事，他懷念並珍惜「那些年我們一起奮鬥的日子」，努力做出來的成績，「處處看得見、一直被懷念」，這些都是從無到有、從有到好，變髒亂為美麗、化腐朽為神奇，民眾對縣府團隊豎起大拇指稱讚，市民走路有風。

蘇貞昌強調，他不只是有過去的經驗，還加上這些年的歷練，這些準備讓他更有能力讓新北改變，變得更新、更好，如果得到市民肯定，他一定會有更大的發揮，帶領團隊為市民做得更好，因此年底選戰民進黨不只市長要贏，每一位議員都要贏。

新北市議會民進黨團總召李坤城表示，這場選戰不好打，未來蘇貞昌會和黨籍議員候選人併肩作戰，團結一致。他說，國民黨在新北市擁有行政資源，各位議員跑行程時就可以明顯感受，市府從局處、各區到各里，點線面的行政資源，無所不用其極，這場戰爭非常難打，但也非贏不可。

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