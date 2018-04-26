「採購法」初審鬆綁 藝文採購不受限達共識

2018-04-26 16:36

〔記者鄭鴻達／台北報導〕現行「政府採購法」規定，法人或團體進行採購時，接受政府補助超過總金額一半或公告金額以上，就須受公共工程委員會監督，但也讓藝文類採購受到諸多限制。立法院交通委員會今審議「政府採購法部分條文修正草案」，並就部分條文達成共識、鬆綁，未來藝文採購將不受此限制，但仍須受文化部等補助機關監督。

張廖萬堅等立委提案指出，接受政府補助辦理採購之法人、團體，若屬藝文採購，應不受補助佔採購金額一半或達公告金額以上即適用「採購法」規定的條款，但仍須接受文化部等補助機關之監督，以針對藝文類採購進行鬆綁。

由於朝野立委對此次修法有高度共識，在會議主席蕭美琴主持下，針對本法草案的第4條、第11條之1等關鍵條文達成共識。新增條文規定團體接受補助進行藝文採購，不適用「採購法」規定，但應受補助機關監督。

本次達共識條文也規定，政府機關辦理2億元以上巨額採購工程時，應成立「採購工作及審查」小組，協助審查採購需求與經費、採購策略、招標文件，提供採購必要諮詢，若要進行具一定專業知識的採購，機關可視需求成立採購小組，以求審慎周延。

由於在下午繼續審查時，該委員會委員不足法定人數，會議主席蕭美琴裁示今日會議休息，剩餘條文再繼續審議。