台北燈節明年北門續辦 再納北車行旅廣場

2018-04-26 15:24

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲上任後將台北燈節移至北市西區，每年在北門熱鬧登場。北市議員潘懷宗今於北市議會質詢時指出，燈節西移就是要配合「西區門戶計畫」，宣揚柯市長政績讓民眾有感，卻造成周邊交通大打結，民怨四起。對此，北市觀傳局長陳思宇表示，台北燈節明年還是會北門續辦，並再納北車旁臺北行旅廣場，盼帶動鄰近商圈人潮，也間接解決人流擁擠的問題。

潘懷宗指出，近兩年臺北燈節活動移師西門町，僅能短暫帶動周邊商圈利益，今年九天的燈節期間，根據警察局保安科統計，交通疏導及維安勤務，共計使用警力2738名，比去年燈節支援警力多出將近500名，期間交通違規也超過百件；再依據台北市環保局提供資料顯示，今年環保局總計出動了1625名人力、271車次，此次燈會「共計清出近7萬8000公斤的垃圾、4300多公斤的資源回收。

潘懷宗也指出，燈節在街區中舉辦，不僅交通動線惹民怨，公車通行也十分困難。認為觀傳局為配合宣揚市長「西區門戶計畫」 ，硬是把大型活動拉到腹地狹小的西門町，雖然商圈的店家可能「塞得很高興」，但是活動卻缺乏品質。

陳思宇事後接受媒體訪問時表示，台北燈節的特色就是「在街區中的燈節」，強調兩年累積下來已有不少口碑，明年還是會續辦；針對活動交通、環保等問題，陳說，會虛心檢討並研擬相關配套，明年燈節預計納入北車的行旅廣場，民眾搭車來北市就能自北車步行至北門，間接也能讓民眾多搭乘大眾交通工具，緩解人流。

觀傳局並統計，去年問卷調查指出，燈節平均每人消費277元，乘上今年參與活動350萬人，創造9.6億元商機，認為活動還是有相當成效，未來更盼能帶動鄰近八商圈商機。