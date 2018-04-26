新竹縣長之戰！民進黨徵召鄭朝方 國民黨開始出手協調

2018-04-26 16:18

〔記者施曉光／台北報導〕隨民進黨昨天（25日）正式通過徵召前新竹縣長鄭永金之子、客家部主任鄭朝方參選新竹縣長，之前一直按兵不動的國民黨中央提名協調小組，今天隨之出手，正式發函通知立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢等3人，30日於黨中央首度協調。

國民黨組發會主委李哲華指出，提名協調小組將先讓林為洲、楊文科、陳見賢表達意見，如果協調沒有共識，後續就會依照黨內機制進行，也就是採取全民調方式決定由誰出線。

藍營評估，這次新竹縣長選舉雖有系出同源的民國黨主席徐欣瑩可能參選，加上過去也有藍營背景的鄭家競爭，但徐欣瑩信奉妙天，昔日支持她的聯電榮譽副董事長宣明智傳已轉挺楊文科，殺傷力式微；至於綠營由於鄭朝方出線，引起前民進黨籍縣長林光華反彈，存在內部矛盾，因此，藍營認為保住新竹縣執政地盤希望濃厚。

此外，國民黨在台南市的提名，目前仍在等待無黨籍的前台南市警察局長陳子敬考慮是否納入整合。

黨內人士指出，雖然日前黨中央提名協調小組已邀請前政務委員高思博、前台南大學校長黃秀霜協調，決定用全民調方式決定人選，但仍有部分地方黨內人士支持陳子敬，黨中央必須耐心等候陳的考慮結果，陳子敬也仍待與內部不同聲音的支持者意見整合，這兩天就會確定是否加入與高思博、黃秀霜一起以全民調方式決定人選。