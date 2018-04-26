南鐵北延案 新市車站北移2公里地方有「異見」

2018-04-26 14:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鐵路地下化北延案，規劃永康段採地下化，新市段則採高架方式，其中新市車站規劃高架後往北遷移2公里。市議員林慶鎮今天總質詢時，質疑該案造成地方通勤不便，又花大錢，也無法解決台一線陸橋阻礙地方發展的問題，要求交通局應提第2方案。交通局長林炎成說，該局會來檢討評估。

林慶鎮表示，新市車站往北遷移2公里，不僅得花5億元建新建車站，還要徵收農田闢建通行道路，如遷移後，因距離太遠，當地民眾搭車變得不方便，這對附近的遠東科大上萬名通勤學生衝擊很大。地方對車站遷移並不支持，要求另提其他選項。

他建議，台鐵從過鹽水溪後開始往上爬，越過國道八，再穿過高鐵，就可以解決台一線陸橋的平面問題，而新市車站也可留在原址不動。

林慶鎭說，台鐵新市段1公里內有4個平交道，每逢下班時刻，平均15分鐘要通過4班火車，造成用路人通行的困難，高架化勢在必行，只是該規劃案，地方無法認同。

交通局長林炎成說，高架化如果規劃若從高鐵上頭穿過，依規定高度得達6.6米，實在太陡了，因此規劃過高鐵後才開始爬坡，而新市車站也將採高架北移2公里，估計車站興建費用約5億元，交通部預計5月22日召開第2次委員會進行可行性評估審查。