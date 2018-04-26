政院修法 奧運奪牌選手可免論文取得碩博士學位

2018-04-26 13:54

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天通過「學位授予法修正草案」，將放寬取得碩博士學位的條件。未來想拿博士，除了撰寫學位論文，藝術、應用科技類、體育運動類，都得以作品、成就證明連同書面報告或技術報告代替，例如運動體育類的博士學位，學生若獲得奧運獎牌，可連同書面報告，取代學位論文。

目前碩士學位已開放藝術類與應用科技類，可用作品、成就證明連同技術報告或書面報告代替學位論文，修法後將開放體育運動類也可適用；在專業實務類方面，碩士論文也將可用專業實務報告代替。

博士學位則擬開放藝術類、應用科技類及體育運動類，論文得以作品、成就證明連同書面報告或以技術報告代替。

教育部次長姚立德表示，例如體育運動類的碩博士學位，未來學生若有獲得奧運獎牌，就可視為成就證明，加上書面報告，通過審查後即可取得學位，不用撰寫學位論文。

姚立德說，在應用科技類方面，以前工程相關科系，畢業時都要發表SCI論文與碩博士論文，計算點數才能畢業、取得PHD學位，但先進國家已實施多年另外授予Doctor of Engineering（工程學博士）學位制度，例如在產業界研發出關鍵技術，加上書面報告，不用學位論文，一樣可獲得學位，這次修法就是納入此一制度。

這次修法重點還包括鬆綁學位名稱由學校自訂、開放學生跨級或跨校修讀雙主修或輔系；為鼓勵學生修讀跨域課程，草案也打破系所藩籬，鬆綁大學招生和授予學位，學生可彈性在院、系、學位學程間修課，並依修讀課程授予學士學位，不受限於學生原入學的系所規範。