侯友宜參選新北市 二哥侯明鋒：全家人都曾反對

國民黨新北市長參選人侯友宜的二哥侯明鋒表示，相信選民會選認真做事的人。（記者黃旭磊攝）

2018-04-26 13:27

［記者黃旭磊／高雄報導］侯明鋒是南臺灣乳癌權威醫師，也是新北市市長參選人侯友宜2哥，他透露，現在政治氣氛對立，全家都勸過弟弟不要參選，但相信選民會選認真做事的人。

侯明鋒現任高雄市小港醫院院長，也是專職乳癌外科醫師，最高記錄1天有300多診，而行醫30多年，每天清晨6點半固定巡房，假日也巡。兄弟聊天時曾打趣說，1個拿刀、靠女人吃飯，1個拿槍、捉壞人吃飯，如果天下沒女人、壞人，兄弟都沒飯吃了。

侯明鋒老家在嘉義朴子，自稱是「菜市場養大的小孩」，台南一中畢業考上高醫，弟弟嘉中畢業也考取國立大學，私醫學費貴，侯友宜怕爸爸負擔重選擇公費警校，想不到畢業後一路破格升官，別人當警察到退休可能沒辦過大案，李師科、陳進興、張錫銘及林義雄滅門血案、彭婉如命案、白曉燕命案、劉邦友血案、阿扁槍擊案，近代重大刑案都莫名其妙找上侯友宜。

侯友宜獨子侯乃維命喪健康幼稚園娃娃車火警，而華航大園空難、八仙塵爆等公安事故，侯都在第一線指揮。

侯明鋒透露，弟弟新婚不久，剛升官從嘉義開車北上銷假返隊，路上臨檢可疑人士，想不到竟是槍擊要犯，如果升官前遇到不算績效，偏偏升官後臨檢到，常為此升得比同期快。

外界質疑鄭南榕自焚一事，侯明鋒為弟弟辯護，表示當時鄭南榕女兒在場，汽油灑滿地恐怕傷及很多無辜人，至於陳進興原在台北縣犯案，卻跑到台北市天母挾持武官人質，侯友宜時任市刑大隊長需到場，抱小孩走出畫面讓民眾留下深刻印象。

侯明鋒說，隔天，當時行政院長蕭萬長開記者會，弟弟只低頭鞠躬說「謝謝」2個字，這就是侯家低調做事個性。

侯明鋒在大同院長任內發生高雄氣爆，當晚救護車第一時間載回燒傷病患，他要求醫師、護理師及社工安撫病患及家屬，也因此多年來只在八仙塵爆後打過一次電話給弟弟，告訴他「一定要代表政府慰問醫院工作人員。」

侯明鋒感到欣慰，多次聽醫界提及，弟弟走訪全台塵爆病患及家屬3次以上，而這次被拱出來參選，全家人都認為政治氣氛對立，勸侯友宜不要，但他仍想出來為民眾做事。

侯明鋒透露，今年小港醫院老年年菜募款不足，他問承辦人員「缺多少」，自費補足餘額，兄弟都習慣低調助人。