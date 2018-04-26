尷尬了！北市官員赴議會報告 等嘸議員

李傅中武暫代主席，聽取報告，旁邊為議事人員，議員位子空無一人。（記者楊心慧攝）

2018-04-26 13:20

〔記者楊心慧／台北報導〕社會局、政風處今天至台北市議會民政委員會進行工作報告，表定會議10時開始，卻出現尷尬的狀況，直到10時45左右，議員李傅中武才出現，他暫代主席張茂楠的位子，會議才開始，現場只有他一人；到11時10分過後議員們才姍姍來遲，但早已遲到一個多小時，有趣的是王欣儀到後，還問現場的人：「第一召集人和第二召集人都沒來？我只是覺得當這麼多年的議員，一召二召都沒來的狀況很少見。」

民政委員會共有六人，分別為童仲彥、謝維洲、張茂楠、王欣儀、李傅中武、陳永德，其中第一召集人是張茂楠、第二召集人是童仲彥。

社會局、政風處報告完後，仍只有李傅中武一人，他只好針對報告內容詢問，社會局長許立民一一答詢。大約11時10分議員王欣儀、謝維洲到場，李傅中武將主席的位子交給謝維洲後便離開，現場剩下王欣儀、謝維洲。

王欣儀問：「第一召集人和第二召集人都沒來？我只是覺得當這麼多年的議員，一召二召都沒來的狀況很少見。」議事人員說，張茂楠早上有事，說會晚點到，而張茂楠大約在11時30分才到場。

市府官員私下透露，由於議員都會遲到的關係，委員會大多數都10點半左右才會開始，今天確實是比較晚一點，聽說是張茂楠早上有事，但有請人幫忙主持會議。