北市還債能力佳？遭轟大玩文字遊戲

2018-04-26 13:18

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲上任後，不僅柯本人、包括財政局長陳志銘也大肆宣揚北市償債能力冠及全國，還大酸其他縣市債務情況差。今北市議會財建委員會聆聽財政局工作報告，議員陳炳甫質疑，財政局事實上以其他非帳面財源「墊還」銀行，不但刻意規避議會審查，根本是大玩文字遊戲。

北市甫去年公開表示，今年欠債即可擺脫千億俱樂部，但遭爆以比照富邦銀行等大額定存牌告固定利率向重置基金借款還舊債。北市財政局日前指出是依法向基金「調借」，用以短期「墊還」市政建設專款，目的是節省債務利息。

北市議員陳炳甫指出，市甫以基金「墊還」債務並非「還債」，沒有借錢還債，但對銀行來說市甫仍然從其他非帳面財源撥款給銀行。現場陳志銘頻強調，「墊還不算還錢」，對銀行來說只是停止計收利息。

但陳炳甫強調，市甫應該依一般程序向銀行進行長期貸款，短期借款利率本來就會比較高，質疑市甫利用財政槓桿大玩文字遊戲、規避議會監督，市甫動支財政不該透過基金進行數字遊戲，應該循預算程序讓議會審查。

此外，北市目前持有富邦股權13.11％，今年獲配現金股利26.83億元，為市庫賺進不少現金。陳炳甫於會上也指出，富邦金控今年發行400億元、3.6％的特別股籌資案，特別股雖沒有投票權，但因為不計算負債比的特性受到負債比較高的金控青睞，穩定的配息也深受壽險法人喜愛，北市甫依法能夠參與投資賺穩定配息，卻白白浪費自己的權利。

陳志銘認為，一般股投資至少都有4.5％，特別股配息較一般股東股低，才會選擇不投資。不過，陳炳甫提醒，一般股東要承受市場股價波動風險，人民繳納的公帑將有損失風險。