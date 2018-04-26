「海洋委員會」週六成立 賴揆南下高雄出席掛牌典禮

2018-04-26 12:18

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院新設2級機關「海洋委員會」將在本週六掛牌運作，行政院長賴清德當天將南下高雄揭牌；賴揆今天上午表示，台灣是海島國家，海洋治理攸關國家發展，為彰顯政府對海洋事務的重視，特別成立專責機關「海洋委員會」，將原本分散在各部會掌理之海洋事務，加以系統性統合。

賴清德說，海巡署即將納入海洋委員會及所屬機關，未來仍請秉持一貫之態度與執行力，並與各部會維持密切合作關係，為保國衛民與海洋的永續發展繼續努力。

賴揆今天上午主持行政院院會時表示，海巡署成立以來，積極籌建各式巡防艦艇，優化各項軟、硬體編裝，運用尖端科技，戮力捍衛我國主權、漁權，加強查緝走私偷渡，同時需肩負海上救難、海洋防污等工作，尤其是近年來積極與檢、警、調、憲以及海關共同聯防緝毒，成果豐碩，是國人安居樂業的守護神。

他說，海巡業務不僅險阻多、困難大，成效卓著，並且與各部會保持密切合作，提供很多協助，行政院對海巡署長李仲威及全體海巡同仁的辛苦表示感謝與敬意。

據了解，海委會不但是第1個在高雄成立的中央部會，未來將統合台灣海洋資源的運用、保育與研究，其成立象徵台灣正式邁向海洋國家！

對於菲律賓將在雅米島設基地，李仲威表示，對菲國要成立這個基地會持續關注，我們與菲方有護漁界限，保證我漁民可以安全作業。