八百壯士施暴 藍委還要求政府放人

「八百壯士」等退伍軍人團體昨上街抗議，釀成大規模的攻擊記者及官警事件。（資料照）

2018-04-26 12:06

〔記者林良昇／台北報導〕「八百壯士」等退伍軍人團體昨上街抗議，釀成近年最大規模的攻擊記者及官警事件，立法院國民黨團今早召開記者會，除批評軍人年改方案，國防部提出的是財務評估而非精算報告外，國民黨立委賴士葆還要求，政府應釋放留置在保大的群眾，儘快放人。

國民黨團今早召開記者會，國民黨團書記長李彥秀表示，昨日軍改公聽會只排半天，國防部長沒有到、退輔會主委也沒在現場好好了解邀請的學者專家、精算師的想法，只是過場。

國民黨立委呂玉玲表示，軍人年改版本在4月中旬送入立院，如果有精算報告必須同時送達，但至昨下午五點半，只有財務評估分析，並沒有會計師簽證的精算報告，國防部解釋國防大學也是專業人士，但她擔心政府、執政黨打壓，讓做出的報告是做假的，希望一定要第三方公正的精算報告。

呂玉玲說，她下週擔任外交國防委員會召委，開公聽會前會排專案報告，讓所有現役退役軍人都能了解政府的版本在說什麼，還要求精算報告也要出來，希望執政黨當家不要鬧事，一定程序就要充分討論；國防部、退輔會也要到北中南跟現役、退役軍人溝通，公聽會才能充分討論爭取最大共識。

此外，對於昨日八百壯士陳抗脫序，李彥秀表示，陳抗是人民權利，但過程要盡量保持和平理性，有一些突發狀況，可以理解對於退役軍人被羞辱、貪婪無厭，國民黨仍希望和平理性進行。

賴士葆呼籲，陳抗群眾及政府維安警察都要冷靜，大家能降溫，畢竟大家都是同胞；賴還要求，現在留置在保大的60幾位陳抗群眾，政府應盡快放人，希望政府以對待太陽花的標準對待昨日的事件。

國民黨立委費鴻泰指出，警察是人民保母，退伍軍人以前是保衛國家領土安全，彼此間不是敵人，不要被某些政治人物操弄，變成敵人殺紅眼，呼籲民進黨拿出最大誠意，不要把退伍軍人當敵人，呼籲警政署長也不要把立院變成肅殺氣氛，趕快把事情告一段落。