維安八百壯士抗議被打 分局長、所長秀出渾身傷勢

周煥興受訪。（記者鄭景議攝）

2018-04-26 11:41

〔記者鄭景議／台北報導〕昨日八百壯士立法院前抗議，與警方爆發激烈衝突，雙方推擠，數名警察遭到毆打，「戰況」最激烈就屬立法院大門口及一旁長老教會前，恰好是大安分局值勤範圍，分局長周煥興、敦化南路派出所所長崔企英今日受訪，2人都心疼受傷的部屬，並呼籲群眾抗爭要理性，崔企英也秀出渾身傷勢，手部頸部都是瘀青。

周煥興昨日站在最前線面對抗議群眾，遭到毆打，象徵警察榮譽的制服還被撕扯，扣子掉了好幾顆，腿部手部都有傷勢；今日受訪時他表示，多名基層員警受傷，希望抗議民眾保持理性。

他提到，大安分局總計有17名員警受傷，一名所長晚間感到身體不適，在他的堅持下去醫院照X光檢查，他說，現職員警有現職員警的立場，尊重退休軍警的訴求，但是現職警方會堅守立場，嚴正執法。

崔企英也捲起袖口、領口，出示傷勢，他說，昨日抗議群眾針對立院大門，搬運鐵拒馬或繩索攻擊，造成多名員警受傷，希望民眾保持理性，不要再對警察、記者、一般民眾行使暴力，警方今日會持續值勤，嚴正執法。

退休軍警連日抗議，前日退休警察抗議時包圍中正一分局，周煥興帶頭安撫群眾，反被耿繼文「擺老」嗆：「我以前當分局長，你就我警備隊隊長，你現在擺那甚麼臉」，昨日今日又受退休軍人攻擊，十分辛苦。