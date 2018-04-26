被毆記者開記者會 反年改亂入嗆：不要再傷害我們！

全國傳播媒體產業工會譴責反年改團體的暴力行為，並呼籲陳抗中的雙方，都應尊重媒體採訪權。（記者鄭鴻達攝）

2018-04-26 11:28

〔記者鄭鴻達／台北報導〕反年改陳抗團體昨惡意攻擊媒體，截至目前為為止，已導致至少20名記者受傷。全國傳播媒體產業工會召開記者會譴責暴力，要求尊重媒體採訪權，也呼籲媒體資方妥善處理後續。但記者會前，數名疑為反年改陳抗者闖入，大罵「爛媒體」，控訴媒體怎可報導他們為暴民，卻不報導八百壯士所受的傷害，並呼籲「不要再傷害我們！」

八百壯士等團體昨率領數千名群眾，以反對政府推動年金改革為由在立法院週遭抗爭，但過程中，陳抗團體除不斷攻擊維安警力，還刻意攻擊在現場採訪的電子、平面等媒體記者、搶奪攝影器材，致警方、記者逾百人掛彩。

根據全傳媒統計及記者會現場媒體回報，已知包含《民報》、《蘋果日報》、《壹電視》、《ETtoday》、《寰宇》、《民視》、《上報》、《三立新聞網》、《中央社》、《中國時報》、《中天》、《三立》、《TVBS》、《中視》等媒體旗下21名記者在採訪時受傷、遭搶奪、毀損採訪器材等，最嚴重者有腦震盪、顱內出血等傷勢。

全傳媒為此於立法院外召開記者會，但開始前，數名反年改的中老年男、女闖入，大聲嗆「爛媒體！從不正面報導，國家都敗在這些媒體！」質疑媒體報導他們為暴民，卻不報導八百壯士所受的傷害，並呼籲「不要再傷害我們！」嗆聲人士在警方柔性勸導下，悻然離去。

民報記者鍾孟軒還原現場表示，當時陳抗者聽到「夜襲」的暗號後，群起朝警方衝撞，攝影記者們拍照時被遮擋鏡頭，他的記者證被搶走，還被多人將他頭壓在地上搶奪相機，臉被胡椒噴霧噴灑，導致手、腳挫傷、手指流血等傷害。

全傳媒副理事長王燕杰指出，記者是作為採訪紀錄者，非陳抗團體的抗議對象，不應受到攻擊，希望陳抗團體、警方都能負起責任，也盼同業採訪時注意安全，若遇危險應行使退避權，有財損、受傷也可與全傳媒聯繫。

全傳媒理事鄭雅慧指出，呼籲媒體老闆提告，勿讓昨日的財損被轉嫁到記者身上，並確保受傷的記者都能拿到職災門診單及醫藥費。她呼籲，她尊重陳抗者的訴求，但也請尊重媒體採訪權，不應恣意妄為打壓記者。

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