全力支持！游錫堃允任蘇貞昌競選總部榮譽主委

2018-04-26 11:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今上午赴台北宜蘭同鄉會拜會前行政院長游錫堃，會談約一個小時。蘇貞昌會後受訪表示，他特別邀請游錫堃出任競選總部榮譽主委，游一口答應；游錫堃表示，蘇貞昌受到黨徵召，為新北市、為台灣再拼這場，他非常敬佩，「我會全力來支持」。

蘇貞昌今特別敦請游錫堃，一定要以他一輩子選戰經驗，及他對新北的熟悉和影響力，擔任競選總部榮譽主任委員，游錫堃也一口答應，願意全力幫忙，他非常感謝。

蘇貞昌今拜會游錫堃，蘇系民進黨立委張宏陸、正國會民進黨立委高志鵬陪同。游蘇互動熱絡，兩人會後受訪，還以「貞昌兄」、「錫堃兄」互稱。

游錫堃受訪時細數兩人30多年來同事經歷，也盛讚蘇貞昌是讓他敬佩的老朋友。

游錫堃說，他感謝蘇特別到同鄉會徵詢他意見，他感到很榮幸，蘇貞昌是他多年好友，在1981年一起進入台灣省議會，至今已經37年，可說是老朋友，在省議會8年時是「黨外鐵三角」，兩人合作無間，有高度默契，很多理想也一樣；從81年開始，兩人都聯合質詢，很多案子都一直聯手；1984年黨外省議員辭職事件，兩人一起主導，1986也一起參加民進黨組黨，一路走來承蒙蘇貞昌非常多幫忙，蘇非常傑出，口才、學識、從政都非常用心，是他敬佩的老朋友。

蘇貞昌說，他今天非常高興來拜訪老朋友，與游一路走來有非常多在一起為地方、為台灣做事的經驗，剛剛一坐下來聊開，從當年講到現在，點點滴滴，都是非常值得珍惜的足跡。

蘇貞昌說，他今天來請教游，這場黨交給他的重擔，該如何做才好，承游很多指教，也從各方面討論，很感動游從各方面給他很多指教指點，也特別表示這場選戰很艱難，一定要全黨團結、大家合作，才有贏的希望，才能讓新北有改變有發展，游給他很多期許加油，他非常感動。

蘇貞昌說，選戰要開始了，他希望新北可以更好更新，「我一定全力衝衝衝」，真的很需要各方幫忙，今天游答應幫忙，讓他很感謝感動，希望他盡力地方非常多，游也允諾傾力協助，他非常期待，這場這麼大的選戰，希望在7個多月時間，能走得順利、贏得勝利。

媒體隨後詢問蘇，游在會中提醒他哪些事？蘇貞昌未透露細節，僅表示「他（游錫堃）提了很多方面，眉眉角角，有哪些地方還沒注意，各方面都有。」

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