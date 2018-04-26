「八百壯士」暴衝抗爭 讓他對岳飛名言有了新體悟...

反年改抗爭相當激烈，不少員警都受傷掛彩。（資料照）

2018-04-26 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕「八百壯士」等退伍軍人團體昨上街抗議，釀成近年最大規模攻擊記者及官警事件，除毆打記者，還攻擊落單員警，甚至包圍台大兒童醫院，事件引發社會不滿。對此律師呂秋遠今天在臉書感嘆，「這群反年改的阿姨阿北（伯），讓我對岳飛的名言有了新的體悟。」

針對反年改的脫序行為，呂秋遠今天在臉書po文，岳飛曾說過，「文官不愛錢，武官不怕死，天下太平矣。」然而反年改團體的心態，讓他對這句話有了新的體悟，他質疑反年改團體如今根本變成「既怕死，又愛錢」。

呂秋遠指出，公立教師平均54歲退休，每月可領退休金6萬8052元；公務人員平均56歲退休，月領5萬6383元；軍人平均45.6歲退休，月領4萬9379元。然而勞工平均61歲才退休，且月領退休金僅為1萬6179元。

他提到，軍人的年金制度不調整，2020年就會破產，一旦破產誰都領不到，這些人有沒有想過「皮之不存，毛將焉附」？並批評，退將到中國交心、與人民解放軍稱兄道弟，在台灣指揮不明究理的弟兄抗爭年改、毆打記者與警察，「既怕死，又愛錢」，相較於認真工作的公務員、勞工、農民，「到底是你們身嬌肉貴，還是其他人爛命一條？」