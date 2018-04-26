6名一級上將影響逾5萬 王定宇：都一一溝通過

反年改團體昨天起在立法院抗議，和警方持續發生衝突。（資料照）

2018-04-26 10:39

〔記者曾韋禎／台北報導〕根據國防部精算報告，行政院版年改草案，已退人員一毛未砍者佔48.17%、1萬元以下佔20.21%、1萬-2萬元佔29.22%，砍除額度達5萬元者僅6人，均為一級上將。民進黨立委王定宇表示，已與這6人溝通過，他們都沒意見，在外面抗爭的幾乎都是沒受到影響的中低階軍士官。

王定宇表示，一毛未砍者共5萬6812人、佔48.17%，砍幅在1萬元以下者共2萬3837人、佔20.21%，砍幅在1萬-2萬元者共3萬4465人、佔29.22%，砍幅在2萬元以下者就多達97.61%。他說，外面抗爭的，多是中低階軍士官，幾乎不受影響，或影響幅度微乎其微，站出來反對年改，完全是師出無名。

他指出，砍除額度達5萬元者僅6人，均為一級上將。他透露，年改會已經一一溝通過，他們都能夠接受，非常感激他們的犧牲。王定宇說，他不便代表這6人發表意見，只能引述海軍司令黃曙光的話，這一生能幹到上將也沒什麼好抱怨的。

6人平均月領21萬餘元 陳建仁溝通

據國防部資料顯示，目前退役的6名一級上將，包括郝柏村、羅本立、唐飛 湯曜明、李傑、李天羽，平均月領21萬餘元。王定宇進一步透露，副總統陳建仁有一一溝通，郝柏村則是透過郝龍斌轉達。

對於國民黨團批評財務評估報告沒有會計師簽證。王定宇表示，這只是要拖延，過去的財務評估報告都是這樣處理；若是有會計師簽證，國民黨團還是會挑毛病。

王定宇痛斥在外面抗爭的反年改群眾，不配代表軍人，國軍應該是保家衛民，怎會是包圍兒童醫院、毆打媒體及年輕警察？社會完全不會同情他們，他們不只是豬隊友，還讓軍警蒙羞，檢警必須依法嚴辦。

他強調，軍人年金危機迫在眉睫，改革一定要如期完成。

民進黨團也召開記者會。黨團幹事長何欣純表示，黨團嚴厲譴責暴力，也譴責國民黨挺暴力、反改革，居然都還站在宣傳車上呼應反改革群眾。她呼籲反年改團體回歸正軌、冷靜、理性。

民進黨立委羅致政批評，反年改團體一一攔車檢查，已經涉嫌強制罪，警方要強硬處理。他也要求國民黨團說清楚，要改革就拿出方案，反對改革就說一毛不能少，不要以拖待變。