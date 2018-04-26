當沖降稅延長卡關 財政部次長：希望國民黨團撤案

2018-04-26 10:14

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團對攸關當沖降稅延長的「證券交易稅條例」修正案提出復議，讓即將於下週一到期的當沖降稅延長恐出現空窗期﹔財政部政務次長蘇建榮今表示，希望國民黨團能撤案，讓資本市場政策不確定因素能儘速消除。

對於當沖降稅延長恐卡關，蘇建榮今早在立院財政委員會前受訪表示，希望國民黨團能撤案，如果不行，就是明天立法院會表決能順利，把當沖議案撤銷，讓整個資本市場的政策不確定因素能儘速消除，如果順利，明天就可以儘速由總統公告，下週一生效，能夠無縫接軌。

蘇建榮強調，立院黨團間都有協商，財政部尊重立院，財部私下也有跟國民黨團的立委溝通，希望能夠讓資本市場政策不確定的因素能儘速消除，特別是國際股市因美國升息的影響，不希望在國際因素影響下，又有國內政策因素不確定的影響，可能對國內股市的發展造成不利因素。

對於國民黨團是否可能讓步？蘇建榮說，他並沒有聽說，但只是希望不確定政策因素儘快落幕，能夠無縫接軌，讓投資人安心的投資到資本市場。

蘇建榮強調，不希望無法準時上路的情況發生，籲請兩黨黨團解決問題，如果中間有空窗期，涉及很多投資人的交易成本還有財政部稽徵作業上的困難，這些成本不是必要的，如果可以的話應儘速落幕。

媒體詢問，若股市「崩盤」，國安基金是否會提前進場護盤？蘇建榮則說，不要用「崩」這一句話，國安基金會全盤關注國內外經濟狀況，也會密切注意股市動向。