八百壯士激烈反年改 他批：真正該抗爭不是這些退將

反年改團體八百壯士25日在立法院周邊舉行「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念」集會活動，抗議群眾破壞層層拒馬強攻立法院大門，和警方持續爆發衝突。（資料照）

2018-04-26 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕「八百壯士」等反年改團體昨（25日）上街抗議，過程中卻失控衝撞立法院，還發生無差別打警察、毆記者等誇張抗議行為。對此，自由台灣黨政策部主任溫朗東諷刺的說，反年改抗爭如此激烈，還包圍台大兒童醫院，「是有道理的」。

溫朗東在臉書表示，反年改等人從去年鬧到現在，軍人退撫金的樓地板，從比照公教人士的32160元，拉到每月38990元，「鬧半年，往後每月至少多6800元」；順帶一提，勞保勞退沒有樓地板，如果工作不穩定，再低都有可能。

溫朗東說，「如果你是勞工，平均每件老年給付金額只有107萬元，以退休後活25年來算，每個月是3566元。勞工老年給付『平均』」拿到的金額，不到軍人退撫金『樓地板』的十分之一」。他還說「真正該抗爭的，不會是這些退役將」。

有網友留言質疑「拜託！都有孩子因為反年改包圍醫院，延誤救醫，造成遺憾，你竟然還可以在這裡發這種廢文？？？？？」溫朗東則回應，「這裡的『有道理』是反諷語氣，意思是『以他們謀取私利的角度來說，是有道理的』」。

另外也有網友糾正，「樓地板只是一個作用設定值 低於樓地板不在年改方案作用範圍內，高於樓地板才會走年改方案，領多少錢是由退撫條例的公式計算的，等算出來你有多少錢領後才看你是否超過樓地板，是不是年改對象」，溫朗東則回應「感謝提醒」。