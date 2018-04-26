資產凍結前急優退會務人員？雷倩：去年10月就決定

婦聯會主委雷倩。（資料照）

2018-04-26 09:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對婦聯會擁有全台最優渥優退方案，且趕在年初資產凍結前執行，引發外界質疑，婦聯會主委雷倩表示，此是欲加之罪，優退方案早在去年10月常會時，鑑於婦聯會未來很有可能被解散改組，提供同仁保障，人民團體應有自主決定的權利。且相關優退內容及名單，於資產被凍結後都已提供資料給黨產會核閱，應該不致誤解。

婦聯會於今年2月1日被不當黨產會委員會認定為國民黨附隨組織，385億資產也被凍結，但根據黨產會資料，婦聯會早一步在1月就先將員工資遣或強制退休，並且不論年資都發12個月薪水做為遣散費，後又再將原班人馬回聘，被質疑是大放送，且薪資結構有非常離譜的問題。

雷倩接受本報記者訪問時證實確有此優退方案，但她解釋，該方案是在去年10月20日第13屆第29次常會時，常委們鑑於婦聯會未來可能解散改組，希望可以給多年來兢兢業業的會務人員基本保障，且雷倩也認為優退方案應該是做為一個人民團體，可以自主決定的權利。

雷倩說，當初在常委會，這個議案是一致通過，這些常委們並沒有領任何薪水，長期在婦聯會跟會務人員一起工作，他們都清楚絕大部分會務人員薪水都不高，且婦聯會在政黨法通過後，一定會面臨解散、轉型等問題，會務人員可能會生計無著，所以常委都非常支持優退。

至於外界質疑優退的時間點及正當性，雷倩說，有關優退的名單、金額、說明，婦聯會在被黨產會凍結財產而實質監管財務後，都已經將所有資料提供黨產會核閱，但黨產會卻又將個別人姓名及金額毫不掩飾公布，這點她要特別表示抗議。

對於優退又回聘，雷倩表示，優退只是一般組織對員工的年資結清，而目前會務人員除了維持日常運作的工作，也必須因應黨產會的資料需求、因應未來可能會發生的情勢變化，同時也要配合司法調查，仍然是有相當繁重的工作。