在中國安排下不會成防疫漏洞？外交部怒批「昧於事實」

衛福部長陳時中2017年率台灣世衛行動團，在聯合國歐洲總部前對WHO不邀請台灣參與表達不滿與失望。（資料照，特派記者呂伊萱攝）

2018-04-26 07:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國台辦發言人馬曉光昨天表示，台灣雖不能參加WHA，但經過中國和世衛組織（WHO）安排，可即時且有效獲取全球衛生防疫訊息，指台灣不會成為全球防疫漏洞。外交部今早發布新聞稿說，對於馬曉光先生「昧於事實」的發言，深感憤怒與遺憾，也重批WHO與中國片面同意中國對台灣參加WHO活動有否決權，不僅傷害台灣人民健康權利，也沒有獲得任何WHO會員國的授權。

中國全面封殺台灣參與WHO及其轄下各項活動，今年阻撓領域甚至擴及民間交流，讓醫衛人士都直呼太過分，我政府相關部門正全力爭取國際社會支持我有意義參與相關活動。但中國國台辦發言人馬曉光昨天竟宣稱，台灣不能參與W H A，也不會成全球防疫漏洞，因中國和WHO達成的安排，台灣可以即時有效獲取全球防疫領域的訊息，台灣專家也可以參加技術會議和活動

外交部今天上午發布新聞稿回擊指出，台灣從2009年至2017年，申請參加WHO的154場技術性會議，只獲邀出席46場；2017年18件申請案只有5件獲准，13件被拒絕，獲邀率及申請通過率皆不及三成。中國雖聲稱臺灣可以即時取得防疫領域訊息，但中國負責全球防疫領域訊息的聯絡窗口，在接獲與臺灣有關的疫情通報後，並沒有即時有效通知臺灣的「國際衛生條例」（IHR）聯絡窗口。

以上種種證據，外交部批評說，中國與WHO達成在2005年達成的秘密、片面安排，同意中國對台灣參加WHO技術性會議及活動有否決權，不僅對台灣人的健康造成威脅，傷害台灣人民健康權利，也讓全球防疫出現漏洞，更沒有獲得任何WHO會員國的授權。

外交部說，對於馬曉光先生「昧於事實」的發言，深感憤怒與遺憾。外交部也再次誠摯呼籲WHO及國際社會，台灣迄今仍在國際公衛醫療體系缺席的事實，而全球衛生的安全仰賴綿密的全球合作，「沒有任何國家及人民應該被排除於全球衛生安全體系之外」。