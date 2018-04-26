反年改現場記者遭潑尿 吳斯懷：醉男嫁禍！

八百壯士發言人吳斯懷（記者余衡攝）

2018-04-26 07:24

〔記者余衡／新北報導〕反年改抗爭持續延燒，今晨5點多傳出有記者在立法院正門口遭抗議人士潑灑尿液，稍早八百壯士發言人吳斯懷出面嚴正駁斥，直指此事件為「有心人士嫁禍！」

吳斯懷指出，經其查證動手潑尿者為一名42歲的吳姓男子，有陳抗人士目擊吳男徹夜飲酒，小解時直接將尿液排進礦泉水瓶及杯子中朝人潑灑，吳男當場被警方壓制帶回，確認他並非退伍軍人，跟八百壯士一點關係也沒有，強烈譴責這種破壞秩序試圖嫁禍的行為。