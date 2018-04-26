三中案》北檢掌握馬英九新錄音檔 當庭提26項證據

台北地檢署偵辦三中案，昨再度以被告身分傳訊前總統馬英九，但馬在長達3個半小時的庭訊中始終保持緘默，直到庭後才發出近8百字聲明。（記者廖振輝攝）

2018-04-26 06:49

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署為釐清國民黨前主席馬英九任內有無主導賤賣黨產，昨第二度以被告身分傳訊馬，另傳喚前中投公司董事長張哲琛、總經理汪海清到庭。庭中檢方針對中影、中廣案提出多達63個問題，並提示多段從未曝光的新錄音檔等26項證據，但馬在長達3個半小時的庭訊中始終保持緘默，直到庭後才發出近800字聲明，批北檢「球員兼裁判」；北檢預計本週五再傳馬到庭，釐清中視交易案細節。

長達3個半小時庭訊 馬始終保持緘默

馬英九聲明中批評，北檢涉散布不實偵查資訊，企圖引導輿論毀滅他的人格、名譽，已違反刑事訴訟法「客觀義務」及「偵查不公開」等原則，他聲請本案移轉管轄，北檢竟由承辦檢察官回覆「礙難准許」，根本是「球員兼裁判」。他告發檢方洩密，北檢也將責任推給媒體，已難期會公平偵辦。

馬指出，在本案偵查程序的合法性疑慮還沒釐清前、北檢偵辦本案難期公正客觀的疑慮還沒有消除之際，面對檢察官訊問，他決定行使緘默權。

馬重申，只要北檢沒有奉命一定要起訴他，能夠公正、客觀、完整的檢視所有事證，就會知道他沒有犯罪，不過如果北檢另有考量，「我雖不好戰，但也從不畏戰」。

據悉，北檢去年11月首度傳馬到庭，事後又陸續取得多項不利於馬的新事證，昨二度傳馬等人到案，過程主要聚焦中影、中廣案，並未提及國發院土地與中央黨部大樓案。

檢方調查，馬英九2005年以40億元包裹出售三中股權給中時集團負責人余建新的榮麗公司，事後余又與國民黨簽下增補契約，委由國民黨代尋中影、中廣買家，讓檢方懷疑該交易已預先選定買家，涉及非常規交易。

北檢調查發現，國民黨出售中影時，其股權移轉有「顯不相當對價」情形，質疑當時資產鑑價只計算名下三大不動產，卻放掉其他不動產，且交易合約沒設懲罰條款，若買家郭台強沒遵守利潤分享機制，中影將求償無門。

至於中廣案，北檢也質疑中廣董事長趙少康當初接手中廣是「假買賣」，不排除國民黨是利用趙來漂白黨產。

張、汪昨均否認不法；馬則全程未回應，3人訊後均獲請回。