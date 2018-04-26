反年改脫序 揮拳腳踹84警、11記者受傷

「八百壯士」等退伍軍人團體昨上街抗議脫序，釀成近年最大規模的攻擊記者及官警事件。（記者方賓照攝）

2018-04-26 06:29

〔記者王冠仁、劉慶侯、鄭景議、邱俊福、姚岳宏、陳恩惠、徐聖倫／台北報導〕「八百壯士」等退伍軍人團體昨上街抗議，卻釀成近年最大規模的攻擊記者及官警事件，反年改團體毆打記者、攻擊落單員警、包圍台大兒童醫院、搶媒體相機及拆除拒馬、護欄，連三線一星的大安分局長周煥興都照樣踹打；迄昨夜統計，有84名員警及11名記者受傷，警方並逮捕妨害公務現行犯3名、同時有63名脫序群眾被警方保護管束。

反年改團體今持續抗爭 疑潑尿攻擊記者

反年改團體今持續抗爭，不過上午5時許，除了現場大響起床號，又發生媒體記者被攻擊，這次更噁心，疑似被潑尿，受害記者同時也被拳頭招呼，所幸警方及時阻止，衝突並未擴大，該記者從外觀看來並無大礙。有路過上班族大酸其擾民，直說「真是創意十足！」

逮3現行犯 管束63人

面對抗議變調，群眾預謀攻擊，警政署長陳家欽訓令北市警局加強維護記者安全，對違法脫序滋事者，一律當場逮捕。

抗議年金改革的退伍軍人團體，昨中午過後陸續往中山南路、青島東路口舞台集結，現場4千多人，下午1點活動主持人聲稱「戰場瞬息萬變」，取消原本規劃的三路遊行，要求群眾待命。

到了下午3點播放軍歌「夜襲」後，以「涼山退軍」為首的數十名蒙面群眾，開始朝立院中山南路大門進攻，眾人戴手套與護具，以繩索拉開護欄、拒馬，同時還朝院區丟擲煙霧罐，甚至趁機翻越圍牆進入立院。

強攻立院 爆衝突失控

群眾除強攻立院大門，另有兩路人馬分別佔據中山南路南北兩側，阻止警力增援，頻頻推擠警方爆發衝突，場面失控。

混亂中，部分群眾推擠記者甚至搶走相機，還嗆「拍什麼拍」，不少記者遭毆打、吐口水，並被連拉帶扯地拖離現場，平面與電子媒體記者11人受傷。

大安分局長 也被踹打

下午5點，抗議群眾用附有金屬掛鉤的鐵鍊及童軍繩，綁住立院大門，以拔河方式企圖拉倒立院大門，還朝警方丟擲石塊、水瓶，警方趕緊剪斷繩索與鐵鍊，雙方隔門對峙逾半小時。

下午5點35分，警方反守為攻，派出特勤中隊將群眾推離大門，但群眾仍持續攻擊警方，大安分局長周煥興在混亂中遭人揮拳、踢踹。

一位基層員警說，太陽花學運、反課綱等抗議活動，群眾大多以和平靜坐或靜臥來對抗警方驅離，但這群退伍軍人僅為個人利益，甚至毆打能幫他們發聲的記者，「儼然是一群失控暴民」！

帳篷區 查獲汽油鐵鍊

警方指出，昨早就在群眾帳篷區內查獲汽油、鐵鍊、油壓剪及鐵鉤，這些退伍軍人聲稱上街討公道、反對污名化，卻攜帶這些物品，還蒙面、塗迷彩膏等方式易容，根本是要趁機作亂及躲避警方蒐證。

昨天傍晚6點30分，群眾結束約3個半小時的進攻立院行動，在中山南路上吃便當、搭帳篷，群眾揚言警方若趁夜驅離，會繼續抗爭。

據了解，昨受傷或遭搶、毀損攝影器材的記者有14人，其中12人提告。

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反年改團體八百壯士25日在立法院周邊道路舉行「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念」集會活動，抗議群眾強攻立法院大門，破壞層層拒馬並試圖衝破大門，和警方持續爆發衝突。（記者廖振輝攝）

反年改團體八百壯士25日在立法院周邊道路舉行「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念」集會活動，抗議群眾強攻立法院大門，破壞層層拒馬並試圖衝破大門，和警方持續爆發衝突。（記者廖振輝攝）

反年改八百壯士25日動員進攻立法院，民眾與警方發生推擠衝突。（記者劉信德攝）

反年改八百壯士25日動員進攻立法院，民眾用繩索想將立法院大門拉倒，警方進行反制。（記者方賓照攝）

反年改團體八百壯士25日在立法院周邊舉行「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念」集會活動，抗議群眾破壞層層拒馬強攻立法院大門，和警方持續爆發衝突。（記者廖振輝攝）

反軍改團體25日至立法院外抗議，和警方發生衝突，落單警員遭圍毆。（記者黃耀徵攝）

反軍改團體25日至立法院外抗議，和警方發生衝突，落單警員遭圍毆。（記者黃耀徵攝）

反年改團體八百壯士朝立院中山南路大門進攻，眾人戴手套與護具，以繩索拉開護欄、拒馬，同時還朝院區丟擲煙霧罐，甚至趁機翻越圍牆進入立院。（記者劉信德攝）