反年改攻擊媒體 吳斯懷數度致歉

八百壯士25日動員進攻立法院，晚間吳斯懷（左）對反年改攻擊媒體數度致歉。圖右為李來希。（記者方賓照攝）

2018-04-25 23:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「八百壯士」等反年改團體今日衝撞立法院，更有抗議民眾攻擊媒體記者，造成十多名記者受傷，對此，八百壯士副指揮官兼發言人吳斯懷稍早和立法院國民黨團書記長李彥秀等人共同召開記者會時，數度向媒體致歉。他表示，媒體需要空間，有機會公平報導、如實呈現，他們也該確保媒體採訪自由，他允諾從今晚起，將編組糾察隊，確保所有媒體安全。

除李彥秀外，立法院國民黨團總召林德福、國民黨立委賴士葆、廖國棟、黃昭順、費鴻泰、曾銘宗、鄭天財也出席記者會。但除李彥秀外，其他藍委均未發表意見。

吳斯懷表示，「八百壯士」等團體會發動抗爭，是因民進黨政府毫不溝通，欲強行通過年金改革，造成軍公教反彈，尤其今日以軍人為主的陳抗，群情激昂，「是我們須承認的現實狀況。」他也從媒體得知，部分人士對媒體動粗之事，因此他要向媒體、國人致歉，「我們不希望發生這種事。」

吳斯懷也表示，他今日多次呼籲民眾「絕對不能動警察」，他們會盡全力維護記者採訪自由，也呼籲政府、警方不要過度執法。他也說，退伍軍人捍衛國家、憲法、民主自由，被政府逼到牆角，用這種方式抗爭，造成一百多人受傷，「這筆帳到底要向誰去算？真的有必要嗎？真的把我們當暴民嗎？」

吳斯懷也表示，相較於太陽花學運，政府給的寬容對待，甚至前行政院長林全一上台，就批公文對太陽花學運人士撤告，導致今日有部份警察還在被告，他試問，民進黨政府用兩套標準對抗國民是否公平？

李彥秀表示，希望民進黨花更多思考處理年改進度，「有必要急於一時，在五月初就決定送出委員會嗎？一定要在六月中照民進黨時間出立法院嗎？」希望政府做更多思考，減少社會衝突和對立，凝聚國人向心力，要如何解決這個問題，請民進黨政府拿出智慧來。

此外，稍早記者會結束時，現場發生一起小插曲，由於吳斯懷與藍委結束記者會後，有媒體提問，但主辦方回應，記者會已經告段落。一名民眾突然向在場人士「嗆聲」，「有媒體在發問，你們有尊重記者嗎？只知道道歉，搞個X陳抗！」引發在場人士不滿，雖然主辦方隨即介入將這名男子帶離，仍有部分參與陳抗的人士難掩激動情緒，欲追打這名男子，所幸警方介入將這名男子帶離，未擴大衝突。