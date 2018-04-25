「侯周會」搞神秘 牽線人原來是他！

2018-04-25 21:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長提名人侯友宜今天（25日）下午拜會前台北縣長周錫瑋，請益市政，行程不公開。據了解，居中牽線的人就是新北市長朱立倫，3人獨自碰面，至於會談細節，三方幕僚都守口如瓶，不願透露。

國民黨新北市長初選競爭激烈，爭取提名的周錫瑋，不斷質疑侯友宜用新北市政府的行政資源選舉，甚至控訴自己備受打壓，周錫瑋屢次邀侯友宜參加辯論都遭拒絕，直到民調結果出爐，周錫瑋大方承認敗選，展現君子風度，侯友宜也表示會再找時間拜訪周錫瑋，今天總算兌現承諾。

周錫瑋曾透露，去年下半年起，陸續和朱立倫碰過3次面，每次大概聊天1個多小時，談談彼此對未來或市政工作的想法，他認為有「勸退」意味。

今天是國民黨初選結束後，周錫瑋與侯友宜2人正式碰面，被外界解讀為「破冰」，但雙方陣營對會談內容三緘其口，周錫瑋是否擔任侯友宜競選團隊幹部，目前仍未明朗。

周錫瑋幕僚轉述，今天屬於私人會面，朱立倫臨時與周錫瑋聯繫，跟侯友宜一起來探望周錫瑋，會面氣氛融洽，至於會談的內容及相關結論，為了尊重三方，由侯友宜競選辦公室統一發言，不提供媒體照片及影片。

但侯友宜幕僚卻說，這場會面只有朱立倫、侯友宜、周錫瑋3人參與，侯友宜競選辦公室沒有任何人陪同，不了解相關細節，無法評論。雙方口徑不一致，不免讓人聯想，是否表面上高喊團結，私下心結未解。