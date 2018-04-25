民進黨徵召參選花蓮縣長 劉曉玫：全力以赴

2018-04-25 21:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨中執會今天通過將徵召花蓮縣議員劉曉玫參選花蓮縣長，劉曉玫今晚間發表三個感謝，她說將懷著謙卑的心及堅定的信念，不負民進黨所托、全力以赴，迎接這一場艱困的選戰！

劉曉玫說，她有三個感謝。首先感謝花蓮鄉親的栽培，在過去擔任22年民代的人生歷程中，感謝鄉親願意給她機會，讓她能夠深耕花蓮、為花蓮服務，讓她學習到許多的寶貴經驗及歷練。

她也要感謝立委蕭美琴及行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛為花蓮的付出，尤其是在震災當中二人做為地方與中央的溝通橋樑，讓救災指揮行動能夠迅速開展，減少許多不必要的進一步傷亡。劉曉玫說，蕭美琴長期深耕花蓮，當年更願意在艱困選區扛下重擔、勇敢為黨出征，是她要學習再學習的榜樣。她也強調，許傳盛擁有非常豐富的行政歷練，在與她共同爭取黨內徵召時，也提出了許多非常寶貴的想法，而這些想法，她也將會優先納入未來對縣政的願景，是她要請益再請益的對象。

最後她感謝黨中央的肯定，讓她有機會能代表民進黨參選花蓮縣長。

而許傳盛也在臉書上表示將遵循黨中央決議，全力輔選。他說，將盡快前往劉曉玫服務處拜會，以實際行動公開表示支持，強調劉曉玫是認真專業的黨籍議員同志，花蓮是艱困選區，將團結一致共同爭取花蓮鄉親的託付與認同，感謝劉曉玫的勇於承擔與使命。