「八百壯士」衝立院殺紅眼 已造成10記者受傷

反年改團體八百壯士25日在立法院周邊舉行「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念」集會，抗議群眾強攻立法院大門，破壞層層拒馬，和警方持續爆發衝突。（記者廖振輝攝）

2018-04-25 20:31

〔記者邱俊福／台北報導〕針對不滿年金改革的「八百壯士」號召群眾衝入立院，並毆打媒體記者，警政署經初步統計，目前各家媒體共有10名記者受傷，有10人蒙受財物損失，其中有6人既受傷又有財損，共14人受害，已有12人向警方報案。

警政署統計，受害的媒體記者包括蘋果日報、壹電視、年代壹電視、EToday、寰宇、民視、民報、台視、中央社、中時與中天。受傷記者大部分傷勢都是挫傷，財物損失方面，大多是相機被扯掉遺失、毀損，以及攝影機、眼鏡毀損，其中還有人手機、服務證、立院證件被搶。

媒體記者有10人受傷，傷者中有6人有財物毀損，合計受傷或財損的記者共14人，目前已有12人報案，其餘2名傷者暫不報案。

八百壯士等退伍軍人團體，今天下午在立法院外舉行抗議活動，群眾忽然攻向立法院，群眾除了拆除拒馬、護欄，還企圖以繩索扯掉立院大門。過程中，許多群眾頻頻出現脫序行為，包含多家平面、電子媒體記者的相機居然被「整個搶走」，還有許多記者在採訪拍攝過程中都被群眾推擠、攻擊、毆打。