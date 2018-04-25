反年改抗爭大暴走 林志嘉：情資顯示晚上還會有突襲

2018-04-25 19:56

〔記者邱燕玲／台北報導〕反軍人年改團體抗爭失控，毆打警察、記者，立法院秘書長林志嘉今晚（25日）出面嚴厲譴責，要求警政單位依法追究，以現行犯逮捕，且不得從輕發落。他並說，情資顯示，今晚還會有突襲動作，因此，立法院緊急補強大門缺口。

林志嘉說，陳抗群眾今天以棍棒、水瓶、鐵鍊、辣椒水、煙霧彈等物品發動多起攻擊，不僅破壞立法院大門，其中受害者更包括多名員警及採訪記者，蘇嘉全院長對於相關人員遭受惡意攻擊，感到相當遺憾與痛心。本應該和平理性表達訴求的集會遊行，卻以違法脫序的陳抗手段傷害無辜，對於國家國會以及新聞自由而言都是嚴重的傷害，要給予嚴厲的譴責。林志嘉轉達蘇院長對相關受傷員警及媒體記者的慰問，同時強調，警政單位必須要依法追究，不能輕縱。

林志嘉呼籲，陳情團體必須要冷靜理性，才能夠處理問題、解決問題，台灣是民主法治的國家，每個人依法都能受到保障，但是非理性違法使用暴力，絕對無法解決問題，更會使問題複雜，對於任何非法暴力的行為，一定要接受法律的制裁，希望大家能夠落實理性溝通。

林志嘉說，軍人年改方案正在委員會審查，不管是朝野政黨或是民間團體，對於法案的內容有任何意見，我們都希望透過充分及理性的討論，讓法案更周延。我們共同的目標都是希望對捍衛國家安全的軍人，給予最完善的保障，達到多贏的局面。