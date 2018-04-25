馬英九庭後下戰帖 北檢回應了......

馬英九下戰帖後，台北地檢署襄閱主任檢察官周士榆隨即開記者會回擊。（記者吳政峰攝）

2018-04-25 18:54

〔記者吳政峰、謝君臨／台北報導〕前總統、前國民黨黨主席馬英九疑涉三中賤賣案，25日再赴台北地檢署接受偵訊，時間長達3個半小時，均行使緘默權，一走出偵查庭，隨即開砲轟北檢違反「客觀義務」及「偵查不公開」原則，撂話「我雖不好戰，但也從不畏戰」，北檢收到戰帖不甘示弱，隨即回應「驚愕，對國民做出不良示範」！

北檢表示，馬英九身為國家前元首，又曾是百年歷史國民黨主席，地位崇隆，卻在3個半小時訊問中緘默不答，深感遺憾。

北檢指出，承辦檢察官預擬63個問題及準備26項證據，且為了避免馬英九過於辛勞，與馬辦協調「分兩次」訊問，以利馬有充分時間理解及思考，未料馬竟以「從不畏戰」回應，曲解為檢察官毀滅其人格的戰爭，因而認為馬身為法律專業人士，竟不正當行使法律上訴訟防禦權，顯對國民做出不良示範。

對於馬英九要求北檢把案件管轄權移轉到其他地檢署偵辦，北檢回應，馬曾於去年12月13日向最高檢及高檢署聲請案件移轉，但均被認為於法無據。

馬另質疑北檢違反偵查不公開，北檢強調，媒體上所見的諸多內容與事實有別，且均未向北檢查證，北檢還10度發新聞稿澄清，馬英九明知此事，卻仍混淆事實、誤導民眾，深感遺憾。

北檢呼籲，相關涉案人士應配合司法調查，協助還原事實真相，才有利民主法治發展。