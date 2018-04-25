軍改精算報告 無影響佔48％ 1萬以下佔20％

2018-04-25 18:43

〔記者曾韋禎／台北報導〕國防部下午提出行政院版軍人年改草案精算報告。已退人員一毛未砍者佔48.17%、1萬元以下佔20.21%、1-2萬元佔29.22%，三者合計就多達97.61%；砍除額度達5萬元者僅6人，均為一級上將。

國防部精算報告說明，現行領有月俸的已退人員共11萬7993人，月領額度低於最低保障金額3萬8990元者共3萬6832人，這些人均不受影響。最高階的上將64人，均高於19萬元。

若依政院版年改草案，因有3萬8990元的最低保障金額，以及起支俸率從40%提高至55%，

一毛未砍者共5萬6812人、佔48.17%，砍幅在1萬元以下者共2萬3837人、佔20.21%，砍幅在1萬-2萬元者共3萬4465人、佔29.22%，砍幅在2萬元以下者就多達97.61%；砍除額度達5萬元者僅6人，均為一級上將；退休所得仍在17萬元以上者共61人，都是上將。

國防部精算報告說明，軍人退撫基金將於2020年轉為負數，政府在當年需額外編列137億元，直到2047年需編列765億元，30年合計需編列1兆2067億元，共支出3兆4883億元。

若依政院版年改草案，截至2047年，共支出3兆1643億元，可節省3240億元，其中由政府負擔的部分將減少3778億元。國防部估算，政院版年改草案可維持退撫基金30年運作無虞，且在2047年尚有1268億元的資本剩餘。