奧地利聯邦鐵路訪桃 交流軌道建設

2018-04-25 18:40

［記者陳昀／桃園報導］奧地利聯邦鐵路訪問團今天前往桃園市政府參訪，桃園市長鄭文燦也與奧地利商務代表辦事處代表傅詩元（Christian Fuchssteiner）、奧地利聯邦鐵路商業技術中心執行長約翰．普利（Johann Pluy）等人交流，並介紹桃園市的軌道建設及智慧城市計畫。

鄭文燦指出，桃園市目前有兩大軌道計劃，一是都會區鐵路地下化，另一則是都會捷運系統興建，市區內的第一條「綠線」捷運，今年會開始興建，之後也會陸續興建更多路線，預計要涵蓋160萬的都會人口通勤需求。

鄭文燦說，桃園是臺灣製造業最重要的城市，工業產值全台第一，比新竹科學工業園區多3倍，從桃園國際機場出發到歐洲各城市的航點班機也越來越多，有助於促進臺灣與歐洲間的經濟與觀光交流。未來也希望多跟歐洲國家交流學習城市治理，包括軌道建設、城市設計及智慧城市等項目。

鄭文燦還說，桃園市民卡整合多項功能，包括學生證、圖書證、福利卡、乘車票券、小額電子錢包等，目前已經發行超過104萬張，超過一半市民都在使用該卡，未來桃園市政府也會就各方面使用與歐洲城市交流。

秘書處長顏子傑表示，奧地利聯邦鐵路（簡稱奧鐵ÖBB）是一家覆蓋奧地利全國的國家鐵路公司，分別有客運、貨運及基礎建設的子公司。這一次奧地利訪團前來桃園，針對桃園機場捷運、桃園市智慧城市運用、高鐵桃園站等項目進行參訪，並就營運、政策等深入討論。