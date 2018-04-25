基隆市警局遷老蔣銅像！議長擲紙罵可惡 市議會吵成一團

為了基隆市警察局蔣中正銅像遷移案，市議會整天爭執不斷。（記者盧賢秀攝）

2018-04-25 17:31

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市警察局蔣中正銅像遷移，引發「藐視」議會爭論，市議會吵成一團，議長宋瑋莉甚至丟擲紙張罵「可惡」，最後市長林右昌為府會和諧道歉了事。

基隆市警局以粉刷壁癌名義，將樓梯間蔣中正銅像以帆布包覆起來，議會國民黨團議員3月2日到警察局抗議，揚言刪警察局預算，要求經議會討論後才能遷移。

不過，市警局4月10凌晨0點就將銅像移置到桃園兩蔣文化園區，今天市議會召開臨時會，國民黨議員強烈質疑市府、警察局不尊重議會，引發兩黨議員爭議。

下午，市警局長黃明昭報告，228前夕有很多縣市發生有團體污損銅像事件，要派警力維護，浪費人力物力。市警局內部討論整修粉刷、移置屬內部行政事項，沒有向議會說明報告就移置到兩蔣文化園區，整理得美侖美奐，讓更多人觀賞。

宋瑋莉聽了黃明昭報告後，相當不悅，丟擲紙張，大罵可惡，藐視議會，宣布休息。

休息期間，藍綠議員吵成一團，宋瑋莉與議員游祥耀也高分貝爭執；藍議員要求黃明昭道歉了事，綠議員認為，公務員依法行政，沒必要道歉，吵了一整天。

林右昌說，一整天議員有很多發言，議場氣氛也不好，非市民所樂見，議員有各目的立場和角度，都是基於善意，或許有不周延的地方，令部分議員感覺不舒服，基於府會和諧，他代表黃局長向議長及議員表達歉意。

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