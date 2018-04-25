反年改八百壯士爆走衝立院 范世平批：自取其辱

八百壯士等反年改團體民眾企圖拆立院大門。（記者王冠仁攝）

2018-04-25 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今天召開軍人年改草案公聽會，八百壯士等反年改團體則在場外抗議，沒想到下午3點左右，抗議群眾突然突然攻進立法院，還和警方爆發激烈衝突。對此，師大政治系教授范世平批評，反年改團體一錯再錯的操作、只會發洩情緒，難道不是自取其辱？

「真搞不懂這些八百壯士為何執意要衝進立法院？」范世平以此為題在臉書表示，真搞不懂這些八百壯士為何這麼堅持要衝進立法院？還有模有樣的搞了特種部隊、進攻方略與各種工具，或許他們是想學「太陽花學運」的模式，佔領立法院議事廳。

范世平指出，但這些人搞錯了一件事，「太陽花學運」的學生佔領立法院沒被驅離，是因為他們是為了公共利益，他們的訴求獲得主流民意支持，讓沒人敢下令派警察衝進去把學生拉出來。

范世平說，若八百壯士的訴求不是為了公共利益，也沒有獲得主流民意的支持，就算佔領立法院，也很快會被警察拉出來，警察是不會猶豫的；而不被主流民意支持的訴求，即便佔領了立法院，也不會立刻變成主流民意，反而引發社會更大的不支持。

范世平直言，他不反對這些退休軍公教的抗爭，因為這是他們的權利，但這些人使用如此拙劣的手段，會讓外界誤以為軍公教的素質竟然如此的差，「如此沒有戰略，如此缺乏政治智慧，這是對所有軍公教的一種侮辱」；這些人一錯再錯的操作，只會發洩情緒，難道不是自取其辱？