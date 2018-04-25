賴揆週六海委會揭牌 台灣邁向海洋國家

2018-04-25 17:18

〔記者李欣芳／台北報導〕據悉，即將在28日本週六掛牌運作的行政院新設2級機關「海洋委員會」，當天將由行政院長賴清德南下高雄揭牌，海委會不但是第1個在高雄成立的中央部會，未來將統合台灣海洋資源的運用、保育與研究，其成立象徵台灣正式邁向海洋國家！

由於過去中國漁船在我國東沙島海域，越界作業益趨頻繁，嚴重破壞台灣漁業資源及我漁民權益。前年3月，東沙環礁國家公園海域長期受到中國與越南漁船越界濫捕的消息曝光，在海巡署一次會勘中，當場從中國籍的漁船上查獲15公噸的珍貴珊瑚礁、硨磲貝與珊瑚礁魚類，海委會週六成立後，如何處理台灣海洋保育問題，各界高度關注。

海洋委員會首任主委將由知名水利工程專家、前成大校長黃煌煇出任，海委會2位政務副主委，分別由現任海巡署長李仲威與中山大學副校長陳陽益擔任，李仲威將以海委會副主委身分兼任海巡署署長。

行政院發言人徐國勇受訪表示，海洋委員會的成立，將為我國統合海洋資源的利用、保育與研究，跨出一大步，海洋可說是國力的展現，一個富強的國家，例如美國、日本，一定擁有海洋。

海委會原訂前年7月掛牌上路，但當時因政府剛政黨輪替，籌備不及，加上朝野也有不少意見而暫緩掛牌。行政院經去年林全內閣時期召開籌備小組會議，敲定海委會今年四月成立，考量高雄是台灣最重要的商港與漁港，並顯示政府重視北中南均衡發展，因此決定海委會設於高雄。