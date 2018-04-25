不只攻立院！反年改八百壯士 連台大兒童醫院也包圍

台大兒童醫院遭八百壯士團體反年改抗議群眾包圍。（記者鄭景議攝）

2018-04-25 16:42

〔記者鄭景議／台北報導〕八百壯士團體反年改活動行動脫序，不只立法院，下午約4點左右，還與在台大兒童醫院前的警方發生激烈衝突，雙方推擠拉扯爭吵。

八百壯士部分民眾團團包圍住立法院對面的台大兒童附屬醫院，讓醫院內的護士及看診病患神色驚慌，警方將門口堵住，不讓八百壯士進入，雙方發生激烈衝突。

在現場的八百壯士團體指出，他們並非要攻入醫院，是要把警察趕進醫院，因為警察要驅散他們。