建設停滯、城鄉差距擴大 蘇貞昌要翻轉新北

民進黨中執會下午通過徵召提名前行政院長蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌在臉書ＰＯ文，誓言要翻轉新北市，讓新北再次發光。（取自蘇貞昌臉書）

2018-04-25 16:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨中執會下午通過徵召提名前行政院長蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌今天沒有公開行程，但他稍早在臉書PO文，指新北市升格直轄市多年來，預算雖然倍增，但建設停滯、城鄉差距擴大，市民生活的感受沒有跟著升格，他誓言要翻轉新北，讓市民「走路有風」。

蘇貞昌說，新北市改制前，他擔任過2屆縣長，任內致力發展觀光、文化、教育、醫療，包括鶯歌陶博館、平溪天燈節、八里左岸、淡水漁人碼頭、貢寮海洋音樂祭等。他說，無論身處政府或民間，他很清楚，選對的人，才能做對的事，「比起政治，留在這片土地上的風景，才是真的」。

為何選擇站上第一線？蘇貞昌感慨表示，新北市升格直轄市多年以來，預算雖然倍增，但建設停滯，城鄉差距擴大，市民的光榮感衰退，在新北生活的感受沒有跟著升格，他強調，有實績、會做事的人必須走在最前頭，才能做出市民最需要的決策，知道什麼是「衝」的決心。

蘇貞昌指出，過去的成績，是未來最好的保證，未來他和團隊會提出更新、更好、更在地的政策，翻轉新北，讓新北市大步向前，讓新北再次發光，讓市民頭家走路有風。