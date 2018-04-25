反年改抗議濺血！傳八百壯士成員衝突中割斷手指

警方阻止抗議民眾進入立法院。（記者劉信德攝）

2018-04-25 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今天舉行軍人年改公聽會，反年改團體「八百壯士」則在場外抗議，不少抗議民眾試圖闖入立院內，現場傳出有成員在抗議過程中，疑似搬柵欄不慎，不小心造成手指割斷情形。

立法院現場持續混亂，抗議民眾試圖翻牆進入立院內，並與員警對峙中，現場更有人丟擲煙霧彈，場面十分火爆。

根據《中天新聞台》報導，不少抗議人士試圖把柵欄推倒，現場還傳出濺血意外，有人傳出被割斷小拇指、無名指，目前傷勢不明。

  • 現場更有人丟擲煙霧彈。（記者劉信德攝）

    現場更有人丟擲煙霧彈。（記者劉信德攝）

  • 立法院現場持續混亂。（記者方賓照攝）

    立法院現場持續混亂。（記者方賓照攝）

  • 現場傳出有成員受傷。（圖擷取自中天新聞台）

    現場傳出有成員受傷。（圖擷取自中天新聞台）

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