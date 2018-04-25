黃世銘彈劾案放水？ 黃煌雄：秉持良心行事

2018-04-25 16:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院司法法制委員會今審查促進轉型正義委員會委員提名名單，遭外界質疑於前檢察總長黃世銘彈劾案中，投下關鍵反對彈劾票的主委黃煌雄，今在委員會備詢時，提出一書面報告指出，有關黃世銘彈劾案投票行為，他「秉良心行事」。

至於當時的投票意向為何？雖有多位時代力量立委關切，但黃煌雄備詢時並未清楚說明，在書面報告中也僅述外界的不實報導與人格質疑，對他實為不公。

黃煌雄在『回應「促轉會監督聯盟」之相關提問』的報告中提到，他擔任兩屆監委期間，均恪守中華民國憲法增修條文關於監委超越黨派、依據法律獨立行使職權的規範，以及遵守監察院內部的相關規定。

報告表示，他與黃世銘素昧平生，也不是黃世銘案的調查委員，從未介入或打聽，只是兩次審查會22位審查委員的其中一位；黃煌雄強調，彈劾案審查需要秘密開會，委員採無記名秘密投票，也不得對外公開投票行為，此事涉及監委、監院尊嚴，一旦有人爆料即為觸法，因此他對於黃世銘案所引發的媒體爭論，黃煌雄說，「我不活在別人舌頭下」。

黃煌雄並在報告中細數自己擔任監委的工作成果，他表示，在兩屆監委任內完成的調查案共544件，主查案件為458件，佔調查總案件84%；黃煌雄說，他是用生命在工作的監委，卻被不是他所負責的黃世銘案「勾勾纏」，甚至企圖扭曲人格，實在令人費解。

黃煌雄表示，有些人將他在黃世銘案中的投票行為，連結到尋求監委連任，他認為「與事實不符」；黃表示，行政院公布促轉會人事以來，媒體展開一連串對人格的扭曲和侮辱，包含他從戒嚴時代起不為威權替蔣渭水立傳，長期守護蔣渭水世代所代表的台灣精神，也被扭曲為消費蔣渭水、求官，他對這些缺乏歷史視線不實的扭曲和抹黑，以沉重心情表達嚴正抗議。