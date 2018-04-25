確定參選新北市長 蘇貞昌：讓新北再度發光

民進黨新北市長參選人蘇貞昌強調，自己過去任內的成績，就是最好的保證，一定「讓新北再次發光」。（資料照）

2018-04-25 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中執會下午確定徵召提名前行政院長、前台北縣長蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌也在臉書上透露自己將再度站上第一線，他表示，新北市升格直轄市後，雖然預算倍增了，但建設反倒停滯，城鄉差距擴大，民眾的感受沒有跟著升格，蘇貞昌強調，自己過去任內的成績，就是最好的保證，一定「讓新北再次發光」。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌在臉書表示，自己在擔任台北縣長期間，致力發展當地觀光、文化、教育、醫療，為市民催生城市的價值，歷數包含鶯歌陶博館、平溪天燈節、八里左岸、淡水漁人碼頭、貢寮海洋音樂祭、三峽台北大學、中永和雙和醫院、土城的頂埔科技園區、二重疏洪道等任內建設。

對於外界質疑為何再度親上前線，蘇貞昌表示，他看見在新北生活的民眾，並未隨著升格直轄市而感受光榮感，認為新北面積幾乎是台北市的8倍，總人口數達4百萬人，全台第一，面臨了比台北更多元嚴峻的挑戰，而「有實績、會做事的人必須走在最前頭。」

蘇貞昌強調，自己過去的成績，是未來最好的保證，他的團隊會提出更新、更好、更在地的政策，竭盡所能地回饋給他最有感情的新北市，蘇貞昌稱他能帶領新北市大步向前，讓市民走路有風，「讓新北再度發光！」